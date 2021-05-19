"Это было смешно": начальник транспортного цеха и другие герои советских собраний

Собрания были весьма важной частью жизни советских граждан. Собрания производственные, собрания профсоюзные, собрания комсомольские – какие только мероприятия ни придумывало начальство. Избежать повинности возможности не было никакой. Оставалось только шутить. Правда, за шутки о собраниях можно было получить выгоыор на том же собрании.

Какие страсти разгорались на советских собраниях и кто осмеливался об этом шутить? За шутку о каком собрании Михаила Жванецкого вырезали из эфира? И за что Эльдар Рязанов обиделся на собрание пайщиков гаражного кооператива? Об этом – в программе "Это было смешно".