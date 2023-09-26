"Звезды советского экрана": Евгений Киндинов

Сентябрь 1975 года. Москвичи обременены двумя насущными заботами: как бы дети не опоздали на школьную линейку и где достать свежий номер журнала "Советский экран" с Евгением Киндиновым на обложке. По актеру из фильма "Романс о влюбленных" уже год сходит с ума вся страна – от Владивостока до Калининграда.

От какой напасти съемочная группа фильма "Городской романс" 10 дней спасалась в море? Кто помешал Евгению Киндинову сразу получить главную роль в этой картине? Как советского актера соблазняли горячие испанки? Почему на озвучивании "Романса о влюбленных" Киндинов сорвал голос?

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