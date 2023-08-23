"Звезды советского экрана": "Крах инженера Гарина"

Март 1973 года. В свежем выпуске журнала "Советского экрана", в преддверии выхода новой экранизации романа Алексея Толстого "Гиперболоид инженера Гарина", читателям предложили вспомнить одно из самых захватывающих фантастических произведений ХХ века.

Почему кинематографисты боялись браться за экранизацию этого романа Алексея Толстого? Какие исторические личности стали прообразом инженера Гарина? Почему режиссер Квинихидзе не захотел утверждать Людмилу Гурченко на роль Зои Монроз? О чем думал Александр Белявский, когда на него в кадре смотрел Олег Борисов? И как Александр Абдулов мечтал о своей собственной экранизации романа Алексея Толстого?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".