"Звезды советского экрана": "Человек с бульвара Капуцинов"

Март 1987 года. В свежем номере журнала "Советский экран" репортаж о съемках фильма, имеющего все шансы стать настоящей сенсацией.

Издание сообщает, что на съемочной площадке вестерна "Человек с бульвара Капуцинов" режиссеру Алле Суриковой удалось собрать суперзвездный состав: Андрей Миронов, Михаил Боярский, Николай Караченцов, Александра Яковлева, Олег Табаков. Даже в эпизодах одни звезды: Лев Дуров, Спартак Мишулин, Альберт Филозов, Михаил Светин.

Песни к фильму вышли из-под пера признанных мастеров Геннадия Гладкова и Юлия Кима. Воодушевленные такой информацией зрители с нетерпением ждали премьеру. Почему накануне премьеры музыкальная комедия сменила название? Как Николай Караченцов увел роль Билли Кинга у Алексея Жаркова? И с кем у режиссера фильма "Человек с бульвара Капуцинов" начался роман? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".