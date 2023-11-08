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08 ноября, 11:00

Культура

"Тайны кино": как лучшие режиссеры страны экранизировали произведения Веры Пановой

"Тайны кино": как лучшие режиссеры страны экранизировали произведения Веры Пановой

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Сама судьба этой удивительной женщины похожа на сюжет кинофильма. Она пережила тяжелое детство, арест мужа, эвакуацию во время войны, а позже всенародное признание и завоевание титула одной из главных писательниц Советского Союза. Все это – жизнь Веры Пановой, произведения которой экранизировали лучшие режиссеры страны.

Что за произведение открыло имя писательницы для кинематографа? После каких событий Пановой и ее семье пришлось начинать жизнь заново? Кто помог начинающему режиссеру Татьяне Лиозновой получить право экранизировать "Евдокию"? И как Вере Пановой удалось стать одним из любимых авторов советских режиссеров?

Подробнее – в программе "Тайны кино".

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