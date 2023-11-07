Билеты на "Щелкунчик" в Большом театре можно будет купить по "Пушкинской карте" 8 ноября

Фото: телеграм-канал "Большой театр России /The Bolshoi Theatre of Russia"

Билеты на балет "Щелкунчик", показ которого состоится 23–28 декабря в Государственном академическом Большом театре (ГАБТ) можно приобрести по "Пушкинской карте". Об этом заявили в телеграм-канале театра.

Продажа билетов откроется 8 ноября в 20:00 на сайте Большого театра. Стоимость, как сообщили в ГАБТ, будет варьироваться от 1,5 до 4 тысяч рублей.

В сообщении также указано, что по спецпрограмме "Пушкинская карта" театр предоставляет определенные места на утвержденные мероприятия, которые обозначены в афише. На них выделяются билеты по специальному тарифу.

"Билеты продаются на сайте театра авторизованным пользователям в период предварительной продажи билетов в соответствии с опубликованным графиком", – отметили в ГАБТ, добавив, что в случае нарушения условий покупки билетов и правил посещения театра посетителя не пустят на представление без возмещения расходов.

Ранее сообщалось, что в интернете неизвестные начали продавать места в очереди для покупки билетов на балет "Щелкунчик" в Большом театре. Купить же настоящие билеты на представления до Нового года можно будет онлайн 12 ноября, а январские предпродажи стартуют онлайн 19 ноября. Приобрести билет лично можно 11 и 18 ноября соответственно.

В связи с повышенным спросом на "Щелкунчика" в театре действует ряд правил на покупку билетов. С полуночи до открытия касс охранники будут раздавать номерные браслеты. Их количество ограничат 400 штуками. После открытия касс нужно будет показать неповрежденный браслет.

"Авито" начал блокировать объявления о продаже мест в очереди за билетами на "Щелкунчика"