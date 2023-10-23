"Тайны кино": "Человек-амфибия", "Крах инженера Гарина", "Завещание профессора Доуэля"

В октябре 1973 года состоялся премьерный показ первой серии научно-фантастического телефильма режиссера Леонида Квинихидзе "Крах инженера Гарина". Сразу после премьеры в популярном журнале "Крокодил" появилась статья под заголовком "Крах режиссера Квинихидзе".

Похожие критические рецензии получали многие советские режиссеры, решившиеся экранизировать фантастические произведения отечественных авторов. А ведь их работа по созданию фантастических фильмов было совсем непростой.

Как кинематографисты использовали муляж головы профессора Доуэля? Почему голливудские режиссеры побоялись экранизировать роман Александра Беляева "Человек-амфибия"? Каким образом разгромная статья в журнале "Крокодил" повлияла на судьбу Леонида Квинихидзе? И какие трудности возникали во время создания экранизаций советской фантастики?

Об этом – в программе "Тайны кино".