"Тайны кино": "Дворянское гнездо"

В 1967 году на Московском международном кинофестивале Андрей Кончаловский впервые увидел фильм итальянского режиссера Лукино Висконти "Леопард". Тогда начинающий сценарист и режиссер подумал: "Хорошо бы снять что-то красивое, цветастое, с большими бабочками и шляпами. Например, Тургенева…". И два года спустя состоялась премьера картины "Дворянское гнездо".

Кто вдохновил Андрея Кончаловского на съемки? Почему польская актриса Беата Тышкевич со скандалом уехала с площадки? Какая кража выбила режиссера из колеи прямо в процессе работы над фильмом? И как экранизация классики спасла карьеру режиссера Андрея Кончаловского? Об этом – в программе "Тайны кино".