"Тайны кино": легенды кино. Искра Бабич

Когда в конце 1981 года состоялась премьера фильма "Мужики!" в кинотеатры выстроились очереди. Лента стала лидером проката – ее посмотрело 38 миллионов человек. А Александр Михайлов получил гордое звание актера года по версии читателей журнала "Советский экран".

Картина зрителям нравилась, но многие задавались вопросом кто такая режиссер Искра Бабич. Большинство думало, что картина "Мужики!" является очень удачным режиссерским дебютом. Однако Бабич была в кино не новичком. Она даже выпустила несколько довольно успешных картин.

Что вынудило Искру Бабич на долгие 17 лет отказаться от карьеры постановщика? Как она вообще попала в кино? Где встретила свою любовь? Как смогла снять одну из самых кассовых лент в истории советского кинематографа? И почему творческий и жизненный путь к фильму "Мужики" был таким долгим и тернистым?

Об этом – в программе "Тайны кино".