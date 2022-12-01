"Тайны кино": режиссер Самсон Самсонов

Фильм о революции "Оптимистическая трагедия", детектив "Чисто английское убийство" и мелодрама "Одиноким предоставляется общежитие" – эти киноленты снял один и тот же режиссер – Самсон Самсонов.

При каких обстоятельствах Самсон Эйдельштейн стал Самсоном Самсоновым? Почему режиссер выгнал со съемочной площадки фильма "За витриной универмага" артистку Елену Добронравову? Прототипом какого персонажа из своего фильма стал сам Самсон Иосифович? Что принес режиссеру брак с актрисой Маргаритой Володиной? И как Самсону Самсонову были подвластны все жанры кино? Об этом – в программе "Тайны кино".