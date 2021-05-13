"Тайны кино": "Жили три холостяка"

30 декабря 1973 года в телевизионном эфире состоялась премьера музыкальной комедии Михаила Григорьева "Жили три холостяка". Легкий, добрый, светлый фильм про верность науке, крепкую дружбу и настоящую любовь сразу покорил сердца зрителей. Главные роли исполнили три молодых, тогда неизвестных, но невероятно обаятельных актера – Владимир Носик, Всеволод Абдулов и Михаил Поляк.

Что за таинственный драматург писал сценарий ленты "Жили три холостяка"? Съемки какого фильма стали роковыми для режиссера картины Михаила Григорьева? Почему не сложилась карьера актера Михаила Поляка? И какие несчастья преследовали создателей музыкальной комедии? Об этом – в программе "Тайны кино".