"Тайны кино": "Фантазии Фарятьева"

"Фантазии Фарятьева" – это название пьесы Аллы Соколовой как никакое другое отражает внутренний мир и всю парадигму творчества удивительного режиссера-интеллигента Ильи Авербаха. И то, что он обратился к этой пьесе, вовсе не было случайностью или необходимостью. Это была судьба.

Так же, как и фантазии главного героя пьесы – Фарятьева, режиссерские фантазии Ильи Александровича Авербаха по сей день завораживают зрителя и заставляют иначе взглянуть на наш непростой мир, и по-другому ощутить самих себя в этом мире.

Впрочем, это утверждение относится не только к зрителям. Всех людей, с которыми режиссера сводила судьба, ему каким-то чудесным образом удавалось "затянуть" в мир своих удивительных фантазий, которые излечивали душу. Недаром по своему первому образованию Илья Александрович был доктором. И, как всякий доктор, он иногда причинял боль – близким, друзьям, актерам, зрителям… И даже своему герою, такому же фантазеру, как он – Фарятьеву.

Как Илья Авербах издевался над актером Андреем Мироновым? Чем привлекла режиссера юная актриса Екатерина Дурова? Почему после "Фантазий Фарятьева" Илья Александрович больше не захотел работать с Мариной Нееловой? И кто помешал режиссеру снять фильм, о котором он мечтал многие годы? Об этом – в программе "Тайны кино".