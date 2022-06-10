"Москва и мир": открытие новой станции МЦД-2 и и расследование возникновения коронавируса

На втором Московском диаметре заработала станция Печатники. Она вошла в состав крупного транспортного узла, объединившего МЦД-2 и Люблинско-Дмитровскую линию метро. В ближайшее время к ним присоединится и Большая кольцевая. Сергей Собянин сообщил, что новая станция по своим масштабам превосходит Восточный вокзал.

На территории ТПУ в ближайшем будущем появится торгово-развлекательный комплекс с наземным паркингом. А в долгосрочной перспективе – строительство вокзала для поездов дальнего следования. Эксперты прогнозируют, что в 2025 году транспортным узлом ежедневно будут пользоваться около 70 тысяч человек.

В Благовещенске запустили движение по автомобильному мосту между Россией и Китаем. По нему уже поехали первые грузовики. На церемонии открытия в онлайн-режиме выступили российские и китайские чиновники. Мост был построен за три года. Он возводился синхронно с двух берегов Амура российскими и китайскими подрядчиками. В мае 2020 года было получено разрешение на ввод моста в эксплуатацию от Минстроя России, однако открыть движение тогда помешала эпидемиологическая обстановка.

Длина двухполосного моста – более километра, а вместе с подъездными путями – 20 километров. По переправе каждый день смогут проезжать около 650 грузовых автомобилей, более сотни автобусов и до 70 легковых машин. Но пока переезд открыт только для большегрузов. Мост построен полностью на заемные средства, поэтому будет окупаться за счет платы за проезд. Максимальный тариф составит более девяти тысяч рублей.

В ВОЗ заявили, что будут устанавливать причины возникновения COVID-19. Для этих целей создана экспертная группа. Специалистам предстоит выяснить, как вирусу удалось так быстро распространиться. Также они изучат возможность его лабораторного происхождения. В организации отметили, что эта работа необходима, так как до сих пор неизвестны ни родоначальник вируса, ни его естественные носители. Пока есть только результаты предварительного расследования – оно подтвердило лишь тот факт, что важную роль в распространении инфекции сыграл рынок в Ухане.

Версий о происхождении коронавируса было много. Больше всего шума наделала статья в британской The Telegraph. Издание предположило, что новая коронавирусная инфекция могла эволюционировать в теле заболевшего 10 лет назад китайского шахтера. Взятые у него образцы вируса были отправлены в лабораторию в Ухане, откуда, возможно, произошла утечка. Против такой версии выступил Минздрав США. Точку в этом споре и должно поставить расследование.