"Москва и мир": погода в столице и изоляция в Харбине

В Москве с 19 февраля выпало больше половины месячной нормы осадков. Об этом сообщили в столичном метеобюро. Продолжительные дожди в Центральном округе страны связаны с южным циклоном, который пришел с берегов Черного моря. Однако, по прогнозам, интенсивность осадков в столице будет постепенно снижаться 22 и 23 сентября.

Что касается температуры, то в первую половину недели ее среднесуточные значения в Москве и области отставали от климатической нормы на 3–5 градусов. Во второй половине недели по ночам обещают по-прежнему плюс 5–7 градусов, а днем может начать теплеть до 10–12 градусов.

Также сообщается, что столица вошла в топ самых дождливых городов в октябре. Рейтинг составили аналитики сервиса "Яндекс. Погода". Они изучили данные метеонаблюдений за 10 лет и подсчитали среднее количество дней в октябре, когда в городах-миллионниках выпадало больше одного миллиметра осадков.

Китайский Харбин уходит на изоляцию из-за вспышки коронавируса. Правда, выявлено всего три новых случая заражения. Медики уверяют, что все они внутреннего происхождения.

На неделю в городе закрыли детские сады и школы. Перестали принимать посетителей кинотеатры и спортивные залы. Началось массовое тестирование жителей. Людей просят избегать поездок в общественном транспорте и по возможности не выходить из дома.

Новые пандемийные ограничения вводит и Великобритания. И они уже стали причиной скандала. В стране теперь вакцинированными считаются только те, кто сделал прививку препаратами, одобренными в королевстве, США и Евросоюзе. В список вакцин не вошла индийская версия "Ковишилд", хотя ее создают по технологиям европейской AstraZeneca. Лондон даже закупал индийский препарат. По оценкам экспертов, им привились около 5 миллионов британцев. Несмотря на это, гражданам Индии при въезде в Великобританию придется проходить 10-дневный карантин. В Нью-Дели новые правила назвали расистскими.

Число пострадавших во время стрельбы в Пермском университете увеличилось до 43. Об этом сообщили в региональном Минздраве. Там пояснили, что в стационарах города сейчас находятся 12 человек. В тяжелом состоянии только один из них – это сам стрелок. 21 сентября вечером ему ампутировали голень.

Остальные пострадавшие чувствуют себя удовлетворительно. Еще семерых тяжело раненых спецбортом доставили в Москву и разместили в столичных больницах. Трагедия в пермском университете произошла 20 сентября. 18-летний первокурсник Тимур Бекмансуров зашел в один из корпусов вуза и открыл огонь из ружья. На момент происшествия в здании находились более трех тысяч человек. Погибли шестеро.

Преступника обезвредил и ранил сотрудник ДПС, находившийся неподалеку от университета. В среду, 22 сентября, президент подписал указ о награждении Константина Калинина орденом Мужества, а его напарник Владимир Макаров получит медаль за отличие в охране общественного порядка.

Стрелку собираются провести комплексную психолого-психиатрическую экспертизу. Сейчас следователи собирают всю информацию о Бекмансурове и проводят допросы.