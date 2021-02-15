"Москва и мир": погода в столице и возобновление авиасообщения

В столице понижается градус и повышается уровень погодной опасности – теперь он оранжевый из-за холодов. Это значит, что вероятность стихийных бедствий очень велика. Уже 16 февраля в городе морозы на 7–12 градусов выбьются из нормы. Ночью в Москве ожидается около 26 градусов ниже нуля, а в области – до минус 29 градусов.

Из-за усиления морозов на всем протяжении МКАД установлены более 40 точек обогрева и питания водителей. При этом городские власти настоятельно рекомендуют автолюбителям пересесть на общественный транспорт. Это поможет освободить дороги для работы спецтехники. В авральном порядке в городе устраняют последствия трехдневного снегопада.

С 13 февраля на столицу обрушилось 85 процентов месячной нормы осадков. Высота снежного покрова достигла почти 60 сантиметров. Сказалась это и на работе аэропортов. Только 15 февраля утром были задержаны или отменены более 40 рейсов. Виновником погодной вакханалии стал балканский циклон "Волкер". Он прошелся не только по столице. Его мощь на себе испытала вся центральная часть страны.

Россия возобновила регулярное авиасообщение еще с двумя странами – Азербайджаном и Арменией. Самолеты из Москвы в Баку будут летать два раза в неделю, а в Ереван – четыре. Однако отправиться в Азербайджан на отдых россияне пока не смогут. Въезд туда разрешен только сотрудникам посольств и консульств, членам их семей, а также иностранцам, которые имеют вид на жительство или разрешение на работу.

В Армению можно прилететь и в деловых, и в туристических целях. Для этого необходим ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не более чем за 72 часа до пересечения границы.

Тем временем ситуация с заболеваемостью в России стабилизуется, график числа заразившихся идет вниз. За последние сутки зафиксировано 14 207 новых пациентов.

Улучшение эпидситуации позволяет снимать ограничения. Обучение в большинстве российских школ проходит уже в очном режиме. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, закрыты всего несколько учебных заведений, и некоторые из них не из-за коронавируса, а по причине морозов.

Грузовой "Прогресс МС-16" выведен на орбиту. Корабль стартовал рано утром. Этот пуск стал первым на Байконуре в этом году. Корабль будет добираться до МКС два дня. Стыковка запланирована на утро среды. Борт доставит на станцию почти 2,5 тонны грузов. Это топливо для дозаправки, различное оборудование, медицинские препараты, средства гигиены и одежда.

Кроме того, космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков получат долгожданные контейнеры с едой. Доставить их должны были еще в декабре, но запуск грузовика по ряду причин решили перенести. Когда у космонавтов закончились продукты, на помощь к ним пришли соседи – астронавты NASA.

Также "Прогресс МС-16" привезет на Международную космическую станцию специальный ремонтный комплект. Он понадобился для того, чтобы заделать трещины. Проблемы начались в августе прошлого года. Российско-американский экипаж станции сообщил о возможном повреждении стен одного из отсеков. Оборудование, которое в среду поступит на МКС, позволит детально изучить предполагаемое место утечки воздуха.