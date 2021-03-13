"Мистические тайны кино": "Формула любви"

30 декабря 1984 года на экраны вышел новый фильм режиссера Марка Захарова "Формула любви". Это лирическая музыкальная комедия о приключениях графа Калиостро.
Главный герой картины – алхимик, мистик и авантюрист. Ровно 205 лет назад – 30 декабря 1779 года – он тайно прибыл в Россию под именем графа Феникса. По Петербургу поползли слухи, что заезжий граф беседует с духами, знает секрет бессмертия и даже делает золото из свинца и ртути. Но это все мелочи – граф намерен создать в России Формулу Любви. Однако удалось это Калиостро или нет, история умалчивает.
А режиссер Марк Захаров все-таки вывел мистическую "формулу", когда взялся за съемки фильма о приключениях Калиостро в России. Но мало кто знает, чем заплатили члены съемочной группы за этот самый главный на свете секрет. Об этом – в программе "Мистические тайны кино".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: