"Мистические тайны кино": "Формула любви"

30 декабря 1984 года на экраны вышел новый фильм режиссера Марка Захарова "Формула любви". Это лирическая музыкальная комедия о приключениях графа Калиостро.

Главный герой картины – алхимик, мистик и авантюрист. Ровно 205 лет назад – 30 декабря 1779 года – он тайно прибыл в Россию под именем графа Феникса. По Петербургу поползли слухи, что заезжий граф беседует с духами, знает секрет бессмертия и даже делает золото из свинца и ртути. Но это все мелочи – граф намерен создать в России Формулу Любви. Однако удалось это Калиостро или нет, история умалчивает.

А режиссер Марк Захаров все-таки вывел мистическую "формулу", когда взялся за съемки фильма о приключениях Калиостро в России. Но мало кто знает, чем заплатили члены съемочной группы за этот самый главный на свете секрет. Об этом – в программе "Мистические тайны кино".