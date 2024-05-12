"Раскрывая тайны звезд": к 95-летию Зинаиды Шарко

О Зинаиде Шарко вспоминают, как об истинно петербургской актрисе. Ум, глубина, сдержанно-изысканная северная красота – в ней было то, что присуще представительнице интеллектуальной богемы. Однако, мало кто знает, что родилась народная артистка РСФСР в Ростове-на-Дону, а детство провела в селе под Харьковом, на родине отца.

Несмотря на то, что Зинаида Шарко большую часть жизни прожила без мужской поддержки, она была счастлива в окружении сына, внуков и даже правнука. 12 мая актрисе исполнилось бы 95 лет.

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