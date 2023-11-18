"Раскрывая тайны звезд": к 95-летию Алексея Баталова

Сильный, верный мужчина, готовый всегда прийти на помощь – таков собирательный образ героев, которых воплотил на экране Алексей Баталов. Таким он, по словам близких, был и в жизни: достойным, добрым, мудрым.

Алексея Владимировича не стало 15 июня 2017 года. Уход народного артиста из жизни стал огромной трагедией для его семьи, коллег, друзей. Об этом – в программе "Раскрывая тайны звезд".