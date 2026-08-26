"Новости дня": в Братеевском парке началось восстановление пруда с очисткой от ила

На юге Москвы начали восстановление пруда в Братеевском парке. Водоем будет полностью очищен от ила, берега укрепят, а для естественной фильтрации воды высадят растения. Работы планируют завершить до конца года, при этом парк останется открытым для посетителей.

С 1 сентября кардиологи, онкологи, детские хирурги и другие специалисты смогут работать в реанимации при наличии дополнительного образования. Также гастроэнтерологи, кардиологи и геронтологи получат право заниматься медициной здорового долголетия, а фармацевты с высшим образованием – работать провизорами.

В столице стартует театральный сезон – до конца года пройдет более 300 премьер, упор сделан на классику. Особое внимание уделено 100-летию "Ленкома", где пройдут вечера памяти Евгения Леонова. В "Зарядье" запланировано около 500 мероприятий с участием российских и зарубежных артистов, уже продано 60 тысяч билетов.

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