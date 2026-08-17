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17 августа, 12:10

Наука

"Новости дня": москвичей предупредили о геомагнитных возмущениях

"Новости дня": москвичей предупредили о геомагнитных возмущениях

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Столичный регион оказался во власти сильных геомагнитных возмущений, влияние которых продлится до 19 августа. Ситуацию усугубит падение атмосферного давления ниже привычной нормы.

Врачи рекомендуют жителям столицы в этот период отказаться от крепкого кофе, который может создавать дополнительную нагрузку на сосуды, и отдать предпочтение чистой воде или травяному чаю. Кроме того, стоит снизить физические нагрузки.

Подробнее – в программе "Новости дня".

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