"Новости дня": Театр кошек Куклачева выступит на Чистопрудном бульваре

Единственный в мире Театр кошек Куклачева выступит 14 августа на Чистопрудном бульваре. На сцене "Круг" артисты представят программу "Вместе победим".

Зрители увидят яркие номера иллюзионистов, трюки с участием пушистых артистов, а также смогут послушать лекцию о героях России и поучаствовать в дискуссиях. Кроме того, гостям покажут документальный фильм о поездках труппы в зону СВО.

Подробнее – в программе "Новости дня".