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29 июля, 03:20

Общество

"Новости дня": тысячи верующих прошли крестным ходом к Боровицкой площади

"Новости дня": тысячи верующих прошли крестным ходом к Боровицкой площади

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Тысячи верующих прошли торжественным крестным ходом от Успенского собора к Боровицкой площади. Так в столице отметили одну из главных исторических дат – День Крещения Руси.

Торжественное шествие, которое возглавил Патриарх Кирилл, завершилось у подножия памятника князю Владимиру, где провели праздничный молебен. После завершения службы доступ к ковчегу открыли для всех желающих. Жители и гости города смогли приложиться к частице мощей святого.

Подробнее – в программе "Новости дня".

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