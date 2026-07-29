"Новости дня": тысячи верующих прошли крестным ходом к Боровицкой площади

Тысячи верующих прошли торжественным крестным ходом от Успенского собора к Боровицкой площади. Так в столице отметили одну из главных исторических дат – День Крещения Руси.

Торжественное шествие, которое возглавил Патриарх Кирилл, завершилось у подножия памятника князю Владимиру, где провели праздничный молебен. После завершения службы доступ к ковчегу открыли для всех желающих. Жители и гости города смогли приложиться к частице мощей святого.

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