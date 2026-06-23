"Новости дня": Музей памяти открылся в Москве

Музей памяти открылся в Москве. Он начал работу на месте бывшего Музея истории ГУЛАГа в 1-м Самотечном переулке. Постоянная экспозиция нового пространства посвящена жертвам геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны.

В музее представлены 18 тематических разделов, рассказывающих о блокаде Ленинграда, уничтожении культурных ценностей, карательных операциях на территории РСФСР и других трагических страницах военного времени.

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