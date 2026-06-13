"Новости дня": на четвертом маршруте речного трамвая добавят две остановки до конца года

На четвертом маршруте регулярного речного трамвая до конца года появятся еще две остановки. Новое направление запустили около недели назад, оно связывает два причала – "Лужники" и "Киевский".

Опасный американский клен исчезнет из Москвы в течение 10 лет. Этот вид распространяется самосевом и вытесняет естественную российскую растительность, поэтому его заменят на деревья, свойственные средней полосе.

В районе Щукино, на месте бывшей промзоны, возвели жилой комплекс. Территорию начали застраивать 6 лет назад, сейчас это первый готовый проект комплексного развития территорий.

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