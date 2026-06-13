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13 июня, 23:15

Транспорт

"Новости дня": на четвертом маршруте речного трамвая добавят две остановки до конца года

"Новости дня": на четвертом маршруте речного трамвая добавят две остановки до конца года

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На четвертом маршруте регулярного речного трамвая до конца года появятся еще две остановки. Новое направление запустили около недели назад, оно связывает два причала – "Лужники" и "Киевский".

Опасный американский клен исчезнет из Москвы в течение 10 лет. Этот вид распространяется самосевом и вытесняет естественную российскую растительность, поэтому его заменят на деревья, свойственные средней полосе.

В районе Щукино, на месте бывшей промзоны, возвели жилой комплекс. Территорию начали застраивать 6 лет назад, сейчас это первый готовый проект комплексного развития территорий.

Подробнее – в программе "Новости дня".

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