"Новости дня": на Крылатской улице перекроют движение из-за триатлона

На Крылатской улице перекроют движение. Это связано с проведением первого этапа соревнований по триатлону. Нельзя будет проехать по участку от Ледового дворца до улицы Нижние Мневники. Второй и третий этапы соревнований пройдут 12 июля и 22 августа соответственно.

Новую пенсионную программу планируют ввести в России. Предполагается, что деньги на отдельный счет в негосударственный пенсионный фонд будут перечислять компании. Человека к системе подключат автоматически при оформлении на должность, однако он сможет от этого отказаться.

В России предложили сокращать рабочий день в случае аномальной жары. Если на рабочем месте термометр показывает выше 28 градусов, сотрудники смогут уйти на час раньше, а если воздух прогреется сильнее, то рабочее время сократится на два часа.

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