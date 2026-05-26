"Новости дня": новый механизм сделок с недвижимостью запустят в России с 1 июля

Новый механизм совершения сделок с недвижимостью запустят в России с 1 июля 2026 года. Граждане получат возможность покупать, продавать, арендовать жилые помещения и оформлять ипотечные кредиты в дистанционном формате, без личного присутствия.

Подтверждение личности будет осуществляться с использованием единой биометрической системы. Для проведения полностью удаленной сделки потребуются электронный пакет документов, усиленная квалифицированная электронная подпись и подтвержденная биометрия.

