"Новости дня": врачи предупредили об опасности употребления кофе в жару

Врачи предупредили об опасности употребления кофе в жаркую погоду. Доктор медицинских наук Павел Бережанский пояснил, что кофеин обладает мочегонным эффектом, а в зной и так идет повышенный расход жидкости.

Ни в коем случае нельзя одновременно употреблять кофе и энергетики, так как синергетический эффект в 3–4 раза больше. Кофе лучше пить в утреннее или вечернее время, но за 4–5 часов до сна желательно его не употреблять. Врач посоветовал заменить кофе травяными чаями, водой, несладкими морсами или компотами.

