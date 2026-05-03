"Новости дня": новый путепровод соединит Коптево, Аэропорт и Савеловский районы

В районе Коптево строится новый путепровод, который соединит Коптево с соседними районами Аэропорт и Савеловский. Он пройдет над железнодорожными путями и свяжет улицы 8 Марта и Приорова. По путепроводу запустят маршрут наземного транспорта. В результате время в пути между тремя районами сократится в среднем на 10–15 минут, также снизится нагрузка на Ленинградское шоссе.

В районе Нагатино-Садовники открылся новый городской референс-центр респираторной медицины на базе клинической больницы имени С. С. Юдина, где врачи занимаются диагностикой и лечением заболеваний органов дыхания, а также дают второе мнение в сложных случаях. Центр позволяет ускорить обслуживание пациентов, сократить количество визитов в поликлинику, уменьшить сроки ожидания приема примерно на неделю и сократить постановку диагноза до около 10 дней.

В парке "Патриот" открылась обновленная выставка вооружения, посвященная специальной военной операции (СВО), где представлен авиатренажер Су-35С, позволяющий посетителям попробовать себя в роли пилота сверхманевренного истребителя поколения 4++. Экспозиция включает современную военную технику.

В районе Якиманка начался капитальный ремонт исторического дома на Донской улице, где специалисты восстанавливают фасад, крышу и инженерные сети, а также приводят здание к историческому облику. Дом ранее использовался как благотворительное учреждение, а затем как жилой фонд.

В Сокольниках в майские праздники открылись мангальные зоны, где студенты из России и Китая устроили совместный пикник с приготовлением шашлыков по своим традициям. В городе работает 63 оборудованных площадки для пикников в пяти природных зонах, а всего в сезоне подготовят более 170 таких мест. Стоимость аренды беседок составляет в среднем от 1000 рублей за 4 часа, при этом действуют правила поведения и запрет на разведение огня в неположенных местах.

В парке "Зарядье" открылся первый в стране музей пластических фигур, где представлено 50 реалистичных моделей известных исторических личностей, созданных с использованием цифровых технологий и 3D-моделирования. На открытии экспозиции также присутствовал советский хоккеист, тренер, государственный и политический деятель Владислав Третьяк, чья фигура представлена в музее.

