"Новости дня": почти 27 миллионов туристов посетили Москву за 2025 год

За 2025 год столицу посетили почти 27 миллионов гостей. Москва стала магнитом для жителей Санкт-Петербурга, Краснодарского края и городов "Золотого кольца". Среди зарубежных гостей были путешественники из Китая, Индии и Турции.

Успех туризма обусловлен инфраструктурой и насыщенной программой событий. Проекты "Зима в Москве" и "Лето в Москве" набирают обороты. Столица активно интегрируется в международное культурное поле, проводя фестивали, например "Китайский Новый год".

