22 мая, 10:15Город
"Мой район. Новости": сквер благоустроят на Северном бульваре в Москве
В Москве от станции метро "Отрадное" до церкви Владимира равноапостольного горожане будут добираться по обновленному скверу. На территории вдоль Северного бульвара началось масштабное благоустройство.
Ближе к метро появится деревянный подиум со ступенями, а рядом – деревья. Удобное пространство сделают для выгула собак, обновят площадку для дрессировки и тренировок. А на полосе препятствий сделают горку, туннель и кольцо.
Подробности – в программе "Мой район. Новости".