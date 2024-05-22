"Мой район. Новости": сквер благоустроят на Северном бульваре в Москве

В Москве от станции метро "Отрадное" до церкви Владимира равноапостольного горожане будут добираться по обновленному скверу. На территории вдоль Северного бульвара началось масштабное благоустройство.

Ближе к метро появится деревянный подиум со ступенями, а рядом – деревья. Удобное пространство сделают для выгула собак, обновят площадку для дрессировки и тренировок. А на полосе препятствий сделают горку, туннель и кольцо.

Подробности – в программе "Мой район. Новости".