Улицы в ЦАО и ЗАО Москвы перекроют 25 мая

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21 мая, 00:00

Общество

"Мой район. Новости": желтый уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе

"Мой район. Новости": желтый уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе

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Желтый уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе. Москву накроет гроза. Предупреждение заработает в полдень и продлится до девяти вечера вторника, 21 мая. Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. В отдельных районах столицы пройдут сильные дожди. При этом днем температура воздуха составит в среднем 23 градуса, а ночью – 12. Водителям настоятельно рекомендуют снижать скорость движения, соблюдать дистанцию и избегать внезапных маневров. Пешеходам следует обходить стороной шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.

В домах столицы начали планово отключать горячую воду. Это необходимо для проведения гидравлических испытаний, которые позволяют выявить ненадежные участки тепловых сетей и своевременно их отремонтировать. Первые в графике стоят дома в районе Северное Тушино. Для комфорта москвичей максимальный период отключения составит 10 дней, а не 14.

Движение трамваев на Трифоновской улице восстановят спустя 30 лет. Ее старые пути до сих пор лежат прямо на шоссе – сейчас по ним ездят машины и другой транспорт. Линию ждет масштабное обновление. Специалисты заменят рельсы и шпалы. В Мещанском районе появится порядка 3-х новых километров путей.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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