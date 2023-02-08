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Новости

08 февраля, 15:34

Город

"Мой район. В один клик": экотропа на ВДНХ

"Мой район. В один клик": экотропа на ВДНХ

"Мой район. В один клик": онлайн сервисы Главархива Москвы

"Мой район. В один клик": оранжереи Москвы

"Мой район. В один клик": центр поддержки семей мобилизованных

"Мой район. В один клик": проект "Добрый автобус"

"Мой район. В один клик": сервис "Моя карьера 5.0"

"Мой район. В один клик": московские ярмарки

"Интервью": Алексей Фурсин – о влиянии достижений науки на жизнь Москвы

"Актуальный репортаж": на месте бывшего бара Simachev появится четырехэтажное здание

Детский и лучевой корпуса центра "Коммунарка" достроят в 2023 году

Видеогид о московских районах и муниципальных поселениях.

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