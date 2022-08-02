"Жизнь в большом городе": пять лет реновации

Московской реновации – пять лет. За время программы в городе возвели больше 200 домов. Сейчас на разных стадиях строительства находится еще 400 объектов.

Какие нормативы жилья по реновации установила столица? Какое количество семей получили квартиры? Как и куда переезжают люди? И что предпринял город, чтобы сделать этот процесс максимально удобным? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".