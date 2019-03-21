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Новости

21 марта 2019, 17:00

Город

"Жизнь в большом городе": безопасность движения

"Жизнь в большом городе": безопасность движения

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Победительницу "Мисс Москва" впервые лишили титула и короны

Водителей, которые не хотят пропускать пешеходов там, где положено, возьмут под контроль. Уже этой весной в Москве увеличат количество камер на самых аварийных пешеходных переходах. В прошлом году такие видеофиксаторы поставили на трех участках в качестве эксперимента. Результат долго не заставил себя ждать, количество ДТП с наездом на пешеходов сократилось. Что еще заставляет водителей стать более дисциплинированными? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе":.
Программа: Жизнь в большом городе
видео транспорт общество безопасность дороги Анна Хрупина
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