Суд расторг брак Марата Башарова и его супруги

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

Мировой судебный участок №330 столичного района Бабушкинский расторг брак актера Марата Башарова и его супруги Елизаветы, сообщает Агентство "Москва".

Судебный процесс проходил в закрытом режиме. Интересы пары представляли их адвокаты, сами же они в суд не явились.

В настоящее время Башаров рассматривает соглашение по алиментам. Бывшие супруги решили уладить этот вопрос мирно, поскольку имущество они не делят. Актер согласен оставить ребенка с матерью.

Супруга российского актера и телеведущего Марата Башарова подала заявление о расторжении брака 6 февраля. Уточняется, что в нем нет ни слова о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетнего сына пары.

Сам Башаров заявил, что у них с женой "все в порядке". Артист добавил, что не знал об иске.

В конце декабря СМИ написали, что артист сломал жене нос. Родственник Елизаветы утверждал, что подобное произошло не впервые. Спустя время супруга Башарова рассказала подписчикам в соцсетях, что хочет развестись. О ее намерениях актер узнал из интернета.