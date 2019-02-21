Жена Марата Башарова подала иск о разводе

Фото: www.instagram.com/elizavetabasharova

Супруга российского актера и телеведущего Марата Башарова подала заявление о расторжение брака. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на мировой судебный участок Бабушкинского района.

Иск Елизаветы Башаровой зарегистрировали 6 февраля. Уточняется, что в нем нет ни слова о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетнего сына пары.

Беседа по иску назначена на 10:00 22 февраля. По действующему законодательству, заседание пройдет в закрытом режиме.

Сам Башаров заявил, что у них с женой "все в порядке". Артист добавил, что не знал об иске.

В конце декабря СМИ написали, что артист сломал жене нос. Родственник Елизаветы утверждал, что подобное произошло не впервые.

Спустя время супруга Башарова рассказала подписчикам в соцсетях, что хочет развестись. О ее намерениях актер узнал из интернета.