Башаров избил очередную жену

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Супруга российского актера Марата Башарова Елизавета Шевыркова обратилась в травмпункт с переломанным носом. Она утверждает, что муж избил ее 27 декабря, сообщает телеканал Москва 24 со ссылкой на СМИ.

По словам брата Шевырковой, Башаров не впервые нападает на жену. В прошлый раз она отделалась травмой руки, однако не пошла в полицию, чтобы сохранить брак.

На побои жаловалась и предыдущая жена Башарова Екатерина Архарова, племянница актера Эммануила Виторгана. В октябре 2014 года женщина с многочисленными ушибами, переломом носа и сотрясением мозга была доставлена в больницу.

Брак Башарова и Архаровой продлился менее года – они поженились в мае 2014-го и развелись в марте 2015-го. Спустя два года Башаров женился на своей беременной поклоннице Елизавете Шевырковой. 28 июля 2016 года у пары родился сын Марсель.