Аршавин нашел себе новую работу

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Экс-игрок петербургского "Зенита" Андрей Аршавин вошел в состав тренерского штаба молодежной академии клуба. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

Как рассказали в пресс-службе клуба, завершив спортивную карьеру, Аршавин обучался в Центре повышения квалификации тренеров при Академии "Зенита". Он получил лицензии категорий D и С.

Уточняется, что в юношеском "Зените" знаменитый футболист будет тренировать команду U-15 (игроки 2004 года рождения). Аршавин будет работать вместе с Дмитрием Поляковым.

В этом году U-15 примет участие в первенстве страны среди футбольных школ, а также в играх Кубка Санкт-Петербурга и турнире памяти Юрия Морозова.