"Москва сегодня": Собянин рассказал о распространении "Омикрона" в столице

В Москве рост заболеваемости коронавирусом может достичь 6–7 тысяч человек в сутки, сообщил Сергей Собянин в ходе посещения диагностического центра лабораторных исследований Депздрава на Варшавском шоссе.

"По данным лаборатории, мы видим, что сегодня, к сожалению, "Омикрон" начинает доминировать среди заболевших коронавирусом. Это такой серьезный сигнал к тому, что мы увидим в ближайшие дни серьезный рост заболеваемости, что, собственно, и демонстрируют даже последние, вчерашние, сегодняшние официальные данные", – сказал мэр.

Собянин выразил предположение, что на следующей неделе рост заболевших увеличится.

В ходе посещения мэр отметил, что в столице создана одна из мощных систем лабораторных исследований для борьбы с пандемией COVID-19. Собянин напомнил, что в июне 2021 года на базе центра диагностических исследований была создана специальная лаборатория по секвенированию штаммов коронавируса. Об этом – в программе "Москва сегодня".