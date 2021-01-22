"Москва сегодня": Хордовое кольцо разгрузит МКАД и ТТК

22 января, 19:15
Один из ключевых проектов Москвы – Хордовое кольцо. Задача хорд – стать альтернативой для МКАД и Третьего транспортного кольца. Они также пройдут через все вылетные магистрали.
Например, Северо-Восточная хорда будет пересекаться с такими в районе проспекта Мира. И нужны сложные многоуровневые развязки, ведь на пересечении двух таких крупных дорог не должно появиться дополнительных светофоров. Поэтому приходится выстраивать многоуровневую развязку.
Все три хорды и рокада – это 355 километров дорог. Если бы это была одна прямая магистраль, то по ней можно было бы доехать от Москвы до Орла. Поэтому и нужна многоуровневость. Всего на Хордовом кольце планируют построить 186 тоннелей, эстакад и мостов.
Планируется, что до 10% всего транспортного потока будет подхвачено этой хордой, которая разгрузит центральную часть города, ТТК и МКАД.
Ускорить передвижение по Москве должны не только хорды. Надежда и на реконструкцию клеверных развязок. Это были неудобные короткие съезды, которые блокировали сами себя. Их перестроили и заменили на направленные съезды, благодаря которым потоки машин не пересекаются. Всего обновили 18 таких развязок. Последнюю на Волоколамском шоссе открыли в конце 2020 года. Но еще 4 находятся в работе.
В этом году в Москве обещают построить 74 километра дорог, 18 тоннелей и мостов, а также 16 пешеходных переходов. Особое внимание уделят участку Юго-Восточной хорды от Рязанского проспекта до ТТК и дороге Середнево-Марьино-Десна, которая соединит Киевское и Калужское шоссе.
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