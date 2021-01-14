"Москва сегодня": на МЦД-1 открыли пригородный вокзал Баковка

14 января Баковка официально стала не просто станцией, а полноценным пригородным вокзалом. Еще в 2018 году там открыли новую платформу и подземный пешеходный переход. А когда пришла очередь привести станцию к фирменному стилю МЦД, там построили еще один переход рядом с новым вокзалом.

Площадь новой железнодорожной Баковки стала в полтора раза больше. Это, как говорят проектировщики, на будущее. Точнее, на 20 лет вперед. Рассчитывают, что уже через 4 года станцией будут пользоваться в 4 раза больше человек.

От Баковки по диаметру всего за 20 минут можно доехать до Славянского бульвара и пересесть на метро. Это и есть главный стимул для развития железнодорожного транспорта – он может избавить город от заторов и привлекает к территориям внимание инвесторов. Об этом – в программе "Москва сегодня".