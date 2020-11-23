"Москва сегодня": 60 километров метро построят в ближайшие три года

Приход циклона "Сара" в Москву вынудил горожан активнее пользоваться общественным транспортом. Наиболее удобно в этом смысле метро – сейчас оно есть даже там, куда раньше можно было доехать только на автомобиле.

За последние десять лет в столице появились больше 100 километров новых линий и около полусотни станций. Как заявляют городские власти, еще 60 километров подземки пророют в ближайшие три года – это и новые участки Большой кольцевой линии (БКЛ), и продление ряда радиальных направлений.

Появятся и новые линии. Запланировано строительство Рублево-Архангельского радиального направления. Под 9 новых станций потребуется прорыть 20 километров тоннелей, причем щиты будут идти по направлению из области к центру. Пересадку на БКЛ организуют на станции "Шелепиха". Подробнее – в программе "Москва сегодня".

