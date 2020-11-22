В Москве запустят новые полосы движения для общественного транспорта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве откроют новые выделенные полосы для движения общественного транспорта. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта.

Запуск коснется 14 дорожных участков в столице. Среди мест, где появятся выделенные полосы – улица 2-я Машиностроения, улица Ленина, улица Лебедева и другие.

Фото: телеграм-канал Дептранса

По данным московского ведомства, воспользоваться новыми полосами также смогут школьные автобусы и такси. Разрешен проезд экстренных и коммунальных служб, а также велосипедистов.

Штраф за неправомерный проезд по выделенным полосам составит 3 тысячи рублей.

Общая длина новых полос для общественного транспорта составит 7,5 километра.

В столице с 7 ноября запретили езду автомобилей по выделенным полосам. Проезд по ним теперь разрешен только городскому транспорту, такси, экстренным и коммунальным службам.

