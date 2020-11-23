Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Транспорт

12:43

Россияне смогут доехать на поезде из Москвы до Санкт-Петербурга за два часа

транспорт

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Гендиректор РЖД Олег Белозеров рассказал о появлении нового "диаметра". По его словам, доехать из Москвы до Санкт-Петербурга на поезде можно будет в два раза быстрее, сообщает РИА Новости.

Планируется, что поезда по высокоскоростной железнодорожной магистрали будут ездить из Москвы в Санкт-Петербург примерно за два часа.

23 ноября Белозеров вместе с Сергеем Собяниным принял участие в открытии станции "Ховрино" Октябрьской железной дороги. В будущем станция войдет в состав третьего Московского центрального диаметра.

"Здесь сегодня открывается новая интермодальная станция, которая выполняет все функции: и связь между районами города и между разными видами транспорта", – сообщил генеральный директор РЖД.

По его словам, время движения по новому диаметру МЦД-3 составит больше часа.

Ранее РЖД предоставили борющимся с COVID-19 медработникам скидку на проезд. Совершить поездку за полцены можно до 1 апреля 2021 года.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать