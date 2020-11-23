Россияне смогут доехать на поезде из Москвы до Санкт-Петербурга за два часа

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Гендиректор РЖД Олег Белозеров рассказал о появлении нового "диаметра". По его словам, доехать из Москвы до Санкт-Петербурга на поезде можно будет в два раза быстрее, сообщает РИА Новости.
Планируется, что поезда по высокоскоростной железнодорожной магистрали будут ездить из Москвы в Санкт-Петербург примерно за два часа.
23 ноября Белозеров вместе с Сергеем Собяниным принял участие в открытии станции "Ховрино" Октябрьской железной дороги. В будущем станция войдет в состав третьего Московского центрального диаметра.
"Здесь сегодня открывается новая интермодальная станция, которая выполняет все функции: и связь между районами города и между разными видами транспорта", – сообщил генеральный директор РЖД.
По его словам, время движения по новому диаметру МЦД-3 составит больше часа.
Ранее РЖД предоставили борющимся с COVID-19 медработникам скидку на проезд. Совершить поездку за полцены можно до 1 апреля 2021 года.