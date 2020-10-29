"Москва сегодня": Собянин открыл крупнейший в стране автовокзал "Центральный"

Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев открыли новое здание автовокзала "Центральный" на Щелковском шоссе.

В ходе церемонии открытия мэр столицы и губернатор Подмосковья подписали соглашение по улучшению транспортного сообщения в Московском регионе. Оно включает открытие новых маршрутов, развитие МЦД, интеграцию билетной системы и внедрение единых стандартов транспортной безопасности.

Здание автовокзала имеет форму космического корабля и состоит из 11 этажей. Уехать с него можно будет в Подмосковье и 12 городов России. Также здесь появилась удобная пересадка с наземного транспорта на метро.

Автовокзал возле метро "Щелковская" был построен в 70-х годах прошлого века. Перестраивать его начали в 2017 году. Подробнее – в программе "Москва сегодня".