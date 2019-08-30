"Москва сегодня": как в столице реализуется программа "Мой район"

По программе "Мой район" благоустраивают крупные зоны отдыха, дворы жилых домов и территории вокруг станций метро. Так, на улице Дыбенко, рядом со станцией метро "Беломорская", расширяют тротуары и обновляют асфальт, в Капотне ремонтируют дворы и школы, меняют лифты и создают современные общественные пространства.

В Зеленограде идет благоустройство Центрального проспекта и парка Победы. Там возродят лодочную станцию на Малом пруду и создадут живописный маршрут с беговыми дорожками.

Спортивные площадки, амфитеатр, две сцены и восемь павильонов оборудовали в усадьбе "Люблино", а в сквере "Парк света" в районе Бибирево установили светодиодные качели, скамейки и тренажеры с подсветкой. Об этом – в программе "Москва сегодня".