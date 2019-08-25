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Технологии

25 августа, 00:00

Полная копия или легкое внешнее сходство: каким может быть ваш клон?

наука технологии

Технологии клонирования живых существ ощутимо продвинулись: люди уже создают копии своих умерших домашних животных. Но у большинства из нас представления об этом процессе все еще строятся на сюжетах из фильмов (которые, конечно, сильно отличаются от реальности). Наш обозреватель Николай Гринько решил объяснить, как в наши дни происходит клонирование и что конкретно ученые получают "на выходе".

Фото: depositphotos/IgorTishenko

Китайская корпорация Sinogene Biotechnology заявила об успешном завершении эксперимента по клонированию кошки. Котенок родился здоровым; ученые дали ему кличку Чеснок (Garlic) – так же звали и кота, генный материал которого был использован для клонирования. Этот кот умер от старости, и его хозяин Хуанг Ю рассказал, что юный Чеснок выглядит точно так же, хотя отличается от "родителя" характером. Ученые также заявили о том, что планируют запустить коммерческое использование технологии, и любой владелец кошки сможет заказать у них ее копию. Стоить такая услуга будет 250 тысяч юаней (около 36 тысяч долларов).

Кроме того, биоинженеры надеются таким способом спасти популяцию панд, которые считаются вымирающим видом. Проводить опыты по клонированию вымирающих животных запрещено, поэтому китайцы планируют подсадить стволовую клетку панды в оплодотворенную яйцеклетку кошки. Суррогатной матери это никак не повредит, поскольку новорожденные детеныши панды по размеру не больше котят.

Несмотря на то, что клонирование наиболее активно обсуждается лишь в последнее десятилетие, природа изобрела этот механизм миллионы лет назад. Естественное клонирование происходит, например, у растений при различных способах вегетативного размножения. У животных и даже у людей также бывают клоны: это монозиготные близнецы – разные организмы с одинаковым набором генов. Но и искусственное клонирование существует не первый десяток лет. Начиная с 1970-го года, были проведены успешные опыты с лягушками, рыбами, мышами (куда ж без них), овцами (знаменитая овечка Долли), коровами, кроликами, собаками и даже верблюдами. Кошки в этом списке тоже есть – их первое клонирование провели в декабре 2001 года в рамках научно-исследовательского проекта Техасского университета.

Несмотря на такой обширный опыт и постоянное внимание прессы к экспериментам, обыватели до сих пор представляют себе "производство клонов" совершенно неправильно. Многочисленные фантастические фильмы нарисовали в нашем сознании примерно такую картину: человек приходит в некую высокотехнологичную лабораторию (разумеется, бело-синего цвета и футуристичного дизайна), у него берут крохотную каплю крови, и через некоторое время из специальной установки выходит точная копия "донора", возможно, даже с идентичными воспоминаниями! На самом деле все проходит абсолютно не так.

Фото: depositphotos/Alexmit

Самое главное: опыты по клонированию человека официально запрещены, хотя периодически просачиваются сообщения о редких экспериментах. Но даже эти полулегальные исследования пока находятся на очень ранних этапах. В самых общих чертах (на примере той же овцы) технология выглядит так: берется неоплодотворенная яйцеклетка одного животного, из которой чисто механическим способом удаляют ядро, содержащее генетическую информацию. Затем в нее вводят ядро, взятое из какой-нибудь клетки другой овцы.

Понятно, что при таком способе невозможно получить сразу взрослое животное: клон проходит точно такой же жизненный цикл, как и обычное живое существо. Также ясно, что клон никак не может получить воспоминания "донора" – ДНК передает только генетическую информацию. И даже черты характера у них не будут совпадать: кроме наследственных предрасположенностей, на характер влияют и внешние факторы, с которым организм сталкивается во время развития и взросления. Здесь все как у привычных нам людей-близнецов: набор генов одинаковый, внешних отличий почти нет, но привычки, склонности, эмоциональность могут сильно отличаться, особенно если близнецы росли не вместе. В случае с клонами разница будет еще больше, поскольку у "исходника" и "копии" существенная разница в возрасте, да и росли они абсолютно в разных условиях.

Фото: depositphotos/Syda_Productions

Зачем вообще нужно заниматься клонированием? Ну, во-первых, потому что это интересно: ученым во что бы то ни стало нужно осваивать новые горизонты. Во-вторых, мы надеемся освоить "неполное" клонирование, при котором в организме животных (а со временем – в специальных установках) будут выращиваться человеческие органы для трансплантации. В-третьих, этим способом можно попытаться возродить исчезнувшие виды животных.

Они вымерли "всего" 10 тысяч лет назад, а останки лежат в вечной мерзлоте, в результате в них можно обнаружить целые клетки с неповрежденной ДНК. Дальше все по опробованной схеме: подсаживаем ядро в яйцеклетку слонихи, и суррогатная мать вынашивает юного мамонтенка. Правда, на деле на любом из этапов что-то может пойти не так, но мы все равно очень надеемся на удачный исход.

Пока же мы, что называется, тренируемся на кошках. До клонированных людей еще очень и очень далеко.

Хотя...

Гринько Николай

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