Полная копия или легкое внешнее сходство: каким может быть ваш клон?

Технологии клонирования живых существ ощутимо продвинулись: люди уже создают копии своих умерших домашних животных. Но у большинства из нас представления об этом процессе все еще строятся на сюжетах из фильмов (которые, конечно, сильно отличаются от реальности). Наш обозреватель Николай Гринько решил объяснить, как в наши дни происходит клонирование и что конкретно ученые получают "на выходе".



Китайская корпорация Sinogene Biotechnology заявила об успешном завершении эксперимента по клонированию кошки. Котенок родился здоровым; ученые дали ему кличку Чеснок (Garlic) – так же звали и кота, генный материал которого был использован для клонирования. Этот кот умер от старости, и его хозяин Хуанг Ю рассказал, что юный Чеснок выглядит точно так же, хотя отличается от "родителя" характером. Ученые также заявили о том, что планируют запустить коммерческое использование технологии, и любой владелец кошки сможет заказать у них ее копию. Стоить такая услуга будет 250 тысяч юаней (около 36 тысяч долларов).



China’s first cloned cat, Garlic, debuted today. This British short-haired cat borne naturally by a surrogate mummy cat on July 21 this year is in good health and bears the same name as another cat that died. #clon pic.twitter.com/LPIvoY5RGb — Yicai Global 第一财经 (@yicaichina) 20 августа 2019 г.

Кроме того, биоинженеры надеются таким способом спасти популяцию панд, которые считаются вымирающим видом. Проводить опыты по клонированию вымирающих животных запрещено, поэтому китайцы планируют подсадить стволовую клетку панды в оплодотворенную яйцеклетку кошки. Суррогатной матери это никак не повредит, поскольку новорожденные детеныши панды по размеру не больше котят.

Несмотря на то, что клонирование наиболее активно обсуждается лишь в последнее десятилетие, природа изобрела этот механизм миллионы лет назад. Естественное клонирование происходит, например, у растений при различных способах вегетативного размножения. У животных и даже у людей также бывают клоны: это монозиготные близнецы – разные организмы с одинаковым набором генов. Но и искусственное клонирование существует не первый десяток лет. Начиная с 1970-го года, были проведены успешные опыты с лягушками, рыбами, мышами (куда ж без них), овцами (знаменитая овечка Долли), коровами, кроликами, собаками и даже верблюдами. Кошки в этом списке тоже есть – их первое клонирование провели в декабре 2001 года в рамках научно-исследовательского проекта Техасского университета.

Несмотря на такой обширный опыт и постоянное внимание прессы к экспериментам, обыватели до сих пор представляют себе "производство клонов" совершенно неправильно. Многочисленные фантастические фильмы нарисовали в нашем сознании примерно такую картину: человек приходит в некую высокотехнологичную лабораторию (разумеется, бело-синего цвета и футуристичного дизайна), у него берут крохотную каплю крови, и через некоторое время из специальной установки выходит точная копия "донора", возможно, даже с идентичными воспоминаниями! На самом деле все проходит абсолютно не так.



Самое главное: опыты по клонированию человека официально запрещены, хотя периодически просачиваются сообщения о редких экспериментах. Но даже эти полулегальные исследования пока находятся на очень ранних этапах. В самых общих чертах (на примере той же овцы) технология выглядит так: берется неоплодотворенная яйцеклетка одного животного, из которой чисто механическим способом удаляют ядро, содержащее генетическую информацию. Затем в нее вводят ядро, взятое из какой-нибудь клетки другой овцы.

Понятно, что при таком способе невозможно получить сразу взрослое животное: клон проходит точно такой же жизненный цикл, как и обычное живое существо. Также ясно, что клон никак не может получить воспоминания "донора" – ДНК передает только генетическую информацию. И даже черты характера у них не будут совпадать: кроме наследственных предрасположенностей, на характер влияют и внешние факторы, с которым организм сталкивается во время развития и взросления. Здесь все как у привычных нам людей-близнецов: набор генов одинаковый, внешних отличий почти нет, но привычки, склонности, эмоциональность могут сильно отличаться, особенно если близнецы росли не вместе. В случае с клонами разница будет еще больше, поскольку у "исходника" и "копии" существенная разница в возрасте, да и росли они абсолютно в разных условиях.



Зачем вообще нужно заниматься клонированием? Ну, во-первых, потому что это интересно: ученым во что бы то ни стало нужно осваивать новые горизонты. Во-вторых, мы надеемся освоить "неполное" клонирование, при котором в организме животных (а со временем – в специальных установках) будут выращиваться человеческие органы для трансплантации. В-третьих, этим способом можно попытаться возродить исчезнувшие виды животных.

Они вымерли "всего" 10 тысяч лет назад, а останки лежат в вечной мерзлоте, в результате в них можно обнаружить целые клетки с неповрежденной ДНК. Дальше все по опробованной схеме: подсаживаем ядро в яйцеклетку слонихи, и суррогатная мать вынашивает юного мамонтенка. Правда, на деле на любом из этапов что-то может пойти не так, но мы все равно очень надеемся на удачный исход.

Пока же мы, что называется, тренируемся на кошках. До клонированных людей еще очень и очень далеко.

Хотя...