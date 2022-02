Полная копия или легкое внешнее сходство: каким может быть ваш клон?

Технологии клонирования живых существ ощутимо продвинулись: люди уже создают копии своих умерших домашних животных. Но у большинства из нас представления об этом процессе все еще строятся на сюжетах из фильмов (которые, конечно, сильно отличаются от реальности). Наш обозреватель Николай Гринько решил объяснить, как в наши дни происходит клонирование и что конкретно ученые получают "на выходе".



Китайская корпорация Sinogene Biotechnology заявила об успешном завершении эксперимента по клонированию кошки. Котенок родился здоровым; ученые дали ему кличку Чеснок (Garlic) – так же звали и кота, генный материал которого был использован для клонирования. Этот кот умер от старости, и его хозяин Хуанг Ю рассказал, что юный Чеснок выглядит точно так же, хотя отличается от "родителя" характером. Ученые также заявили о том, что планируют запустить коммерческое использование технологии, и любой владелец кошки сможет заказать у них ее копию. Стоить такая услуга будет 250 тысяч юаней (около 36 тысяч долларов).



China’s first cloned cat, Garlic, debuted today. This British short-haired cat borne naturally by a surrogate mummy cat on July 21 this year is in good health and bears the same name as another cat that died. #clon pic.twitter.com/LPIvoY5RGb