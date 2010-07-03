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21:17

Экспрессы Москва – Рязань будут останавливаться у платформы Отдых во время МАКС-2019

город транспорт

21:17

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На время проведения авиасалона МАКС-2019, 31 августа и 1 сентября, несколько экспрессов Москва – Рязань будут останавливаться на станции Отдых, сообщили в пресс-службе АО "Центральная ППК".

К компании уточнили, что речь идет об экспрессах № 7041, 7042, 7043, 7044. Там также напомнили, что купить билеты на пригородные поезда повышенной комфортности можно не ранее чем за 10 дней до даты поездки.

Ознакомиться с актуальным расписанием можно на сайте компании, на железнодорожных станциях и в мобильном приложении "Расписание и билеты ЦППК".

Ранее сообщалось, что между южным (терминалы D, E) и северным терминальными комплексами (терминалы А, В, С) аэропорта Шереметьево к 2022 году планируют запустить железнодорожную ветку.

РЖД строит новую железнодорожную линию до северного терминального комплекса аэрогавани. Новая ветка дотянется до терминала В.

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город транспорт

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