Экспрессы Москва – Рязань будут останавливаться у платформы Отдых во время МАКС-2019

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
На время проведения авиасалона МАКС-2019, 31 августа и 1 сентября, несколько экспрессов Москва – Рязань будут останавливаться на станции Отдых, сообщили в пресс-службе АО "Центральная ППК".
К компании уточнили, что речь идет об экспрессах № 7041, 7042, 7043, 7044. Там также напомнили, что купить билеты на пригородные поезда повышенной комфортности можно не ранее чем за 10 дней до даты поездки.
Ознакомиться с актуальным расписанием можно на сайте компании, на железнодорожных станциях и в мобильном приложении "Расписание и билеты ЦППК".
Ранее сообщалось, что между южным (терминалы D, E) и северным терминальными комплексами (терминалы А, В, С) аэропорта Шереметьево к 2022 году планируют запустить железнодорожную ветку.
РЖД строит новую железнодорожную линию до северного терминального комплекса аэрогавани. Новая ветка дотянется до терминала В.
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