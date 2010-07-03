Билеты на электрички Киевского и Белорусского направлений можно купить через приложение

15:45
15:45
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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
С 13 августа у пассажиров Белорусского и Киевского направлений появилась возможность приобрести билет в приложении "Расписание и билеты ЦППК". Пассажиры могут заранее спланировать свою поездку и купить билет онлайн.
Разовый билет в одну сторону можно будет приобрести от станций, оборудованных турникетами или валидаторами, а билет туда и обратно – если на обеих станциях есть турникеты или валидаторы. Об этом сообщается на сайте ЦППК.
На Белорусском направлении – от станций Беговая, Фили, Кунцево, Рабочий Поселок, Сетунь, Баковка, Инновационный Центр, Одинцово, Отрадное, Пионерская, Жаворонки, Голицыно, Тучково, Можайск и от Белорусского вокзала. На Киевском – от станций Матвеевская, Очаково, Солнечная, Переделкино, Новопеределкино, Нара, Обнинское, Малоярославец, а также от Киевского вокзала.
Для покупки билета необходимо выполнить следующие действия:
В дальнейшем услуга будет доступна для Горьковского, Курского, Рижского и Савеловского направлений.
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