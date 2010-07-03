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15:45

Билеты на электрички Киевского и Белорусского направлений можно купить через приложение

транспорт город технологии

15:45

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

С 13 августа у пассажиров Белорусского и Киевского направлений появилась возможность приобрести билет в приложении "Расписание и билеты ЦППК". Пассажиры могут заранее спланировать свою поездку и купить билет онлайн.

Разовый билет в одну сторону можно будет приобрести от станций, оборудованных турникетами или валидаторами, а билет туда и обратно – если на обеих станциях есть турникеты или валидаторы. Об этом сообщается на сайте ЦППК.

На Белорусском направлении – от станций Беговая, Фили, Кунцево, Рабочий Поселок, Сетунь, Баковка, Инновационный Центр, Одинцово, Отрадное, Пионерская, Жаворонки, Голицыно, Тучково, Можайск и от Белорусского вокзала. На Киевском – от станций Матвеевская, Очаково, Солнечная, Переделкино, Новопеределкино, Нара, Обнинское, Малоярославец, а также от Киевского вокзала.

Для покупки билета необходимо выполнить следующие действия:

  1. В разделе "Расписание" или "Купить билет" нужно выбрать маршрут, поезд, дату поездки и вид билета.
  2. При оформлении первого билета нужно указать паспортные данные и адрес электронной почты.
  3. Оплатить билет с помощью банковской карты, Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay.
  4. Открыть билет в разделе "Мои билеты", нажать на "Активировать билет"и просканировать QR-код на дисплее, размещенном на турникете или валидаторе на станции отправления. На электронном билете появится штрихкод, который требуется для прохода через турникеты.
  5. Если нужно пройти через турникет, достаточно приложить штрихкод к сканеру над экраном активации. На платформах с валидаторами прикладывать штрихкод не требуется.
  6. Если на станции прибытия есть турникеты, нужно приложить штрихкод к сканеру турникета на выход.

Функция оформления билетов в приложении "Расписание и билеты ЦППК" появилась сначала на Павелецком направлении. Позже ее внедрили на Ярославском и Казанском направлениях.

В дальнейшем услуга будет доступна для Горьковского, Курского, Рижского и Савеловского направлений.

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транспорт город технологии

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