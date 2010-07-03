Билеты на электрички Киевского и Белорусского направлений можно купить через приложение

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

С 13 августа у пассажиров Белорусского и Киевского направлений появилась возможность приобрести билет в приложении "Расписание и билеты ЦППК". Пассажиры могут заранее спланировать свою поездку и купить билет онлайн.

Разовый билет в одну сторону можно будет приобрести от станций, оборудованных турникетами или валидаторами, а билет туда и обратно – если на обеих станциях есть турникеты или валидаторы. Об этом сообщается на сайте ЦППК.

На Белорусском направлении – от станций Беговая, Фили, Кунцево, Рабочий Поселок, Сетунь, Баковка, Инновационный Центр, Одинцово, Отрадное, Пионерская, Жаворонки, Голицыно, Тучково, Можайск и от Белорусского вокзала. На Киевском – от станций Матвеевская, Очаково, Солнечная, Переделкино, Новопеределкино, Нара, Обнинское, Малоярославец, а также от Киевского вокзала.

Для покупки билета необходимо выполнить следующие действия:

В разделе "Расписание" или "Купить билет" нужно выбрать маршрут, поезд, дату поездки и вид билета. При оформлении первого билета нужно указать паспортные данные и адрес электронной почты. Оплатить билет с помощью банковской карты, Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay. Открыть билет в разделе "Мои билеты", нажать на "Активировать билет"и просканировать QR-код на дисплее, размещенном на турникете или валидаторе на станции отправления. На электронном билете появится штрихкод, который требуется для прохода через турникеты. Если нужно пройти через турникет, достаточно приложить штрихкод к сканеру над экраном активации. На платформах с валидаторами прикладывать штрихкод не требуется. Если на станции прибытия есть турникеты, нужно приложить штрихкод к сканеру турникета на выход.

Функция оформления билетов в приложении "Расписание и билеты ЦППК" появилась сначала на Павелецком направлении. Позже ее внедрили на Ярославском и Казанском направлениях.

В дальнейшем услуга будет доступна для Горьковского, Курского, Рижского и Савеловского направлений.

