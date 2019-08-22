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Москва 24

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Мэр Москвы

22 августа 2019, 19:15

"Москва сегодня": строительство станции "Давыдково" будет завершено до конца 2021 года

видео мэр Москвы Сергей Собянин город метро строительство Мосинжпроект Гульнара Солдатова

Строительство станция Давыдково" Большой кольцевой линии будет завершено до конца 2021 года. Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе осмотра работ на строящейся станции.

Участок сооружается в двухпутном исполнении. Поезда обоих направлений будут ходить в одном тоннеле. Старт тоннелепроходческого комплекса от станции "Можайская" до станции "Давыдково" запланирован на декабрь.

Единым оператором по строительству новых линий и станций столичного метро является АО "Мосинжпроект". Об этом – в программе "Москва сегодня".

Программа: Москва сегодня

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