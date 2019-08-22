"Москва сегодня": строительство станции "Давыдково" будет завершено до конца 2021 года

Строительство станция Давыдково" Большой кольцевой линии будет завершено до конца 2021 года. Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе осмотра работ на строящейся станции.

Участок сооружается в двухпутном исполнении. Поезда обоих направлений будут ходить в одном тоннеле. Старт тоннелепроходческого комплекса от станции "Можайская" до станции "Давыдково" запланирован на декабрь.

Единым оператором по строительству новых линий и станций столичного метро является АО "Мосинжпроект". Об этом – в программе "Москва сегодня".